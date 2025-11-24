Галактионов после матча с «Краснодаром»: «Общекомандная работа была на очень высоком уровне»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Краснодаром» в домашнем матче 16-го тура РПЛ.

«В большей степени со второго тайма Кордоба (нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. — Прим. «СЭ») стал из створа получать мячи на бровке. Это как раз свидетельствует о том, что меньше удавалось за мячи цепляться.

Наши центральные защитники справлялись со своими обязанностями. Понятно, что более габаритный игрок стал действовать против Ненахова (защитник «Локомотива» Максим Ненахов. — Прим. «СЭ») и создавать большинство в этой зоне. Но мы не говорим о ком-то конкретно. Общекомандная работа была на очень высоком уровне», — цитирует Галактионова клубная пресс-служба.

«Локомотив» после ничьей с «Краснодаром» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 31 очко после 16 игр.