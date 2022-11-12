Осинькин рассказал о планах подготовки «Крыльев Советов» на зимнюю паузу

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о планах команды зимнюю паузу.

— В период проведения чемпионата мира как будете использовать тренировочное время. Будет ли больше тренировок или дадите отдохнуть?

— В этот момент у нас всегда отпуск. В это время года плюс-минус всегда отпуск. Уходим после 27-го ноября. Собираемся 8-9 января, кто-то раньше. Сейчас все на стадии решения, но почти наверняка мы едем на три сбора в Турцию. Из Турции возвращаемся в зависимости от места в Кубке. Разные даты у команд, которые заняли третье место и второе.

— Что думаете о проведении чемпионата мира зимой?

— Никогда такого не было, и вот опять. Не знаю. Наша сборная не играет на чемпионате мира. Непосредственно нас это коснулось только так, что мы на пару недель раньше закончим чемпионат. В остальное — это проблемы несчастных голландцев, бразильцев и так далее.