Осинькин — о поражении от «Ростова»: «Матч вполне достойный с нашей стороны по качеству. Но нехороший с точки зрения результата»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

— Матч вполне достойный с нашей стороны по качеству. Но нехороший с точки зрения результата. Мы не смогли быть внимательными, концентрированными, отсюда были ошибки, которые мы допустили. Это привело к тому, что мы проиграли этот матч. Но количество моментов, качество игры — вполне достойная игра с нашей стороны.

— Появились ли у вас вопросы по поводу основного вратаря на следующий матч?

— У нас всегда есть вопросы, потому что у нас хорошие вратари. От ошибок не застрахован никто. Следующие матчи — кубковые. Есть время выдохнуть, подумать и принять решение, кто будет играть в следующих матчах. Мы ошибались не только в воротах, в поле мы наделали много ошибок сегодня.

— Вопрос по судейству. Что можете сказать?

— Во время игры сложно оценить судейство. Даже не из-за эмоций, а потому что надо посмотреть телекартинку. Она дает больше представления об эпизодах. Скажу, что есть вопросы и к назначенному, и к не назначенному пенальти. Конкретно Фернандо нарушал правила, но ранее был фол на Ежове. И мы остались в меньшинстве. Я увидел, что сейчас у него с ногой. Я считаю, это фол. Отмененный пенальти... То мы говорим, что надо доигрывать эпизоды, то нет. Игра остановлена была в предголевой ситуации. Мы могли доиграть, могли больше выжать больше с этого момента. Но тут свисток. Мяч, почему-то, отдается сопернику. Остальное — это мелкие свистки и желтые карточки. Нет смысла комментировать. У нас вся игра была такая. Глупость, случайности, и все не в нашу сторону.