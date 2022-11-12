Чистяков рассказал о диалоге с Медведевым

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о ситуации в клубе.

— Как прошла для вас эта неделя?

— Нормально прошла. Бывают такие моменты в жизни. Я ошибся сначала, потом люди ошиблись немного в своих высказываниях. Все порешали, разобрались, двигаемся дальше.

— Расскажите, каким был архисерьезный разговор?

— Давайте оставим этот разговор между мной и Александром Ивановичем.

— Можно сказать, что конфликт исчерпан?

— Да, конечно. Все в порядке, никаких недопониманий. Мы — команда. Может, этот момент нас чуть сплотил. Двигаемся дальше.

— Говорили с Карпиным?

— Не получилось. Мне зачем набирать. Не было сообщений. Никаких обид нет. У него сейчас много своих дел.

— Чему вас научила эта ситуация в «Зените»?

— Узнал чуточку лучше самого себя. Общественность на моей стороне, поддержали, наверное, я чего-то стою.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

На следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста к тренировкам с основной командой.