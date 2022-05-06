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Осинькин: «Крыльям» нужно было реабилитироваться в матче с «Динамо». Еще и юбилей, такое количество болельщиков на стадионе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу над «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По-разному отрезки складывались, — приводит слова Осинькина «Чемпионат». — Конечно же, итоговый счет не отражает то, как тяжело протекала вся игра. Ключевой эпизод встречи — второй гол. При счете 1:1 вмешивался ВАР. Я не смотрел этот момент, но мне сказали, что смотрели из-за нарушения правил с нашей стороны за штрафной площадью. Это был ключевой момент, мы свой мяч забили».

Тренер отметил, что после второго гола «Динамо» раскрылось и стало рисковать больше, чем можно было позволить его подопечным.

«Мы воспользовались своими моментами в плане быстрых атак, провели качественные действия. Закономерная победа — может быть, не счет. После двух поражений «Крыльям» нужно было реабилитироваться в матче с «Динамо» Еще и юбилей, и такое количество болельщиков на стадионе», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

В составе самарской команды дубль оформил Максим Глушенков. Еще по одному мячу забили Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. У москвичей голы на счету Фабиана Бальбуэна и Вячеслава Грулева.

Отметим, что гости заканчивали игру в меньшинстве. Красную карточку получил Грулев.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4687419-osinkin-segodnya-krylyam-nuzhno-bylo-reabilitirovatsya-eschyo-i-yubilej.html
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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