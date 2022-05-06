Осинькин: «Крыльям» нужно было реабилитироваться в матче с «Динамо». Еще и юбилей, такое количество болельщиков на стадионе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По-разному отрезки складывались, — приводит слова Осинькина «Чемпионат». — Конечно же, итоговый счет не отражает то, как тяжело протекала вся игра. Ключевой эпизод встречи — второй гол. При счете 1:1 вмешивался ВАР. Я не смотрел этот момент, но мне сказали, что смотрели из-за нарушения правил с нашей стороны за штрафной площадью. Это был ключевой момент, мы свой мяч забили».

Тренер отметил, что после второго гола «Динамо» раскрылось и стало рисковать больше, чем можно было позволить его подопечным.

«Мы воспользовались своими моментами в плане быстрых атак, провели качественные действия. Закономерная победа — может быть, не счет. После двух поражений «Крыльям» нужно было реабилитироваться в матче с «Динамо» Еще и юбилей, и такое количество болельщиков на стадионе», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

В составе самарской команды дубль оформил Максим Глушенков. Еще по одному мячу забили Владислав Сарвели, Антон Зиньковский и Сергей Пиняев. У москвичей голы на счету Фабиана Бальбуэна и Вячеслава Грулева.

Отметим, что гости заканчивали игру в меньшинстве. Красную карточку получил Грулев.

После 28 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.