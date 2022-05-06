«Динамо» пропустило пять мячей в одном матче впервые за 10 лет

«Динамо» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре потерпело поражение от «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

Как сообщает Telegram-канал Opta Sports, московская команда пропустила пять мячей в одной встрече впервые с марта 2012 года.

Напомним, что тогда «Динамо» уступило со счетом 1:5 «Зениту» в игре 35-го тура РПЛ сезона-2011/2012.

После 28 туров РПЛ «Динамо» с 52 баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» набрали 41 очко и располагаются на седьмой позиции.