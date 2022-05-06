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«Динамо» пропустило пять мячей в одном матче впервые за 10 лет

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Динамо» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре потерпело поражение от «Крыльев Советов» (2:5) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

Как сообщает Telegram-канал Opta Sports, московская команда пропустила пять мячей в одной встрече впервые с марта 2012 года.

Напомним, что тогда «Динамо» уступило со счетом 1:5 «Зениту» в игре 35-го тура РПЛ сезона-2011/2012.

После 28 туров РПЛ «Динамо» с 52 баллами занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» набрали 41 очко и располагаются на седьмой позиции.

Источник: https://t.me/optarussia/881
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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Спартак

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