Губернатор Самарской области оценил работу Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин — лучший тренер в лиге. Мы свое предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем все от себя зависящее. Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич — это неразрывное звено. Я считаю, что «Спартак» — не та команда, в которую стоит идти Осинькину», — приводит слова Азарова Metaratings.ru.

6 мая «Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (5:2) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов» набрали 41 очко и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.