Осинькин не сомневается, что Рассказов усилит «Крылья Советов»: «Он обладает большим потенциалом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Николая Рассказова.

«Николай — молодой и качественный российский футболист, обладающий большим потенциалом. Учитывая, что у нас достаточно молодая команда, костяк которой примерно такого же возраста, то мы не сомневаемся, что Рассказов сможет усилить ее и добавить в нее сильных качеств. Для нас этот переход — крайне интересный вариант», — сказал Осинькин «СЭ».

27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.