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Осинькин — об интересе «Локомотива» к Пиняеву: «Как тренер хотел бы, чтобы Сергей играл в «Крыльях» как можно дольше»

Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к Пиняеву
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Нам ничего неизвестно. Написали же про какие-то контакты с представителями игрока и «Локомотива». Мы же все-таки находимся в «Крыльях Советов». К нам ничего не поступало. Как тренер я бы хотел, чтобы Сергей у нас играл как можно дольше. Чем дольше — тем лучше», — сказал Осинькин «СЭ».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в московском клубе.

Пиняев перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
4
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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Локомотив – Динамо
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Оренбург – ЦСКА
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23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
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 - : -
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