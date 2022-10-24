Эшуорт отказался от идеи покупки Пиняева в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в начале октября планировал приобрести хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, проанализировав данные игрока, Эшуорт решил отказаться от идеи покупки 17-летнего футболиста и сейчас снова изучает российский рынок в поиске возможного усиления для «Спартака».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в «Локомотиве».

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.