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Сегодня, 12:08

Эшуорт отказался от идеи покупки Пиняева в «Спартак»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото ФК «Крылья Советов»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в начале октября планировал приобрести хавбека «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, проанализировав данные игрока, Эшуорт решил отказаться от идеи покупки 17-летнего футболиста и сейчас снова изучает российский рынок в поиске возможного усиления для «Спартака».

По данным «СЭ», существует высокая вероятность, что Пиняев и еще несколько игроков «Крыльев» летом окажутся в «Локомотиве».

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и одна результативная передача в 10 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/eshuort-otkazalsya-ot-idei-transfera-pinyaeva-v-spartak-1393736/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
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Спартак – Химки
 5 : 0
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

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Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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 14 1 2
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