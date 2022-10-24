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Сегодня, 11:45

КДК рассмотрит нарушение регламента со стороны ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Милан Гайич.
Фото Скриншот трансляции

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем в матче с «Оренбургом» (2:2) в 14-м туре РПЛ.

«В течение десяти минут второго тайма игрок ЦСКА Гайич с номером 22 играл в футболке под номером 21. Это нарушение регламента чемпионата, которое мы будем рассматривать», — сказал Григорьянц «СЭ».

В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч. Кто его заплатит — Гайич или администратор?

Милан Гайич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
14
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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