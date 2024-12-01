Семак: «Играли неплохо с точки зрения структуры, но счет на табло. Обидно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Результатом, конечно, недовольны. Очень обидно проигрывать дома. Достаточно легко пропускали сегодня. Моменты были даже в сложной ситуации. Постарались изменить ход встречи. Были моменты, чтобы сыграть лучше, но не смогли. Нужно забивать. Играли неплохо с точки зрения структуры, количества моментов, ударов. Но самое важное в футболе — счет на табло. Он сегодня был не в нашу пользу.

— У вас есть объяснение тому, что происходило с обороной в первом тайме?

— Практически каждый год бывают такие матчи, где у одних получается, залетают полумоменты, которые есть, все складывается наилучшим образом, а у других наоборот. Хотя начали неплохо. Но в итоге пропустили достаточно легко.

Конечно, надо отдать должное игрокам «Крыльев», что смогли забить. Поздравляю с победой. К своей команде больших претензий нет за исключением микромоментов, где сыграли неудачно. Удача, думаю, тоже от нас отвернулась.

У «Зенита» прервалась серия из 6 матчей без поражений в чемпионате — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 39 очками занимает первое место.