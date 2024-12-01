Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

Семак: «Играли неплохо с точки зрения структуры, но счет на табло. Обидно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (2:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Результатом, конечно, недовольны. Очень обидно проигрывать дома. Достаточно легко пропускали сегодня. Моменты были даже в сложной ситуации. Постарались изменить ход встречи. Были моменты, чтобы сыграть лучше, но не смогли. Нужно забивать. Играли неплохо с точки зрения структуры, количества моментов, ударов. Но самое важное в футболе — счет на табло. Он сегодня был не в нашу пользу.

— У вас есть объяснение тому, что происходило с обороной в первом тайме?

— Практически каждый год бывают такие матчи, где у одних получается, залетают полумоменты, которые есть, все складывается наилучшим образом, а у других наоборот. Хотя начали неплохо. Но в итоге пропустили достаточно легко.

Конечно, надо отдать должное игрокам «Крыльев», что смогли забить. Поздравляю с победой. К своей команде больших претензий нет за исключением микромоментов, где сыграли неудачно. Удача, думаю, тоже от нас отвернулась.

У «Зенита» прервалась серия из 6 матчей без поражений в чемпионате — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 39 очками занимает первое место.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Популярное видео
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Я не держусь за свое место». Осинькин и Семак после неожиданной победы «Крыльев»
«Краснодар» — «Спартак»: видео голов матча 17-го тура РПЛ
Самолет с игроками «Динамо» совершил посадку в Махачкале из-за погодных условий в Грозном
Галдамес о заявлениях губернатора Федорищева: «Это деликатная тема, о которой я предпочитаю не говорить»
Главный тренер «Локомотива» Галактионов: «Качество игры должно соответствовать нашим амбициям»
Защитник «Крыльев» Галдамес о травме в матче с «Зенитом»: «Сейчас чувствую себя нормально»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Осинькин: «Готов к любому исходу, не держусь за свое место»

Семак объяснил, почему Гонду не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
12
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости