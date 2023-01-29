Главный тренер «Крыльев» назвал сильные стороны в игре Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ «сказал, что он доволен тем, как работает на сборах новичок команды, нападающий Владимир Писарский (Сычевой).

— Ваши первые впечатления от работы с Владимиром Писарским (в недавнем прошлом Сычевым)?

— Владимир голоден до футбола и голов. Это сразу видно. Он тренируется со страстью, с огнем в глазах. В этом сезоне он вкусил радость забитых мячей на уровне РПЛ и не собирается останавливаться на достигнутом. Владимир хочет прогрессировать. За то короткое время, которое он с нами тренируется, Писарский показал, что пришел сюда дальше развиваться, пополнять свой лицевой счет, забивать. Меня пока все устраивает.

— Неделю назад Писарский в интервью «СЭ» признался, что на первых порах чувствовал себя в новой команде каким-то скованным, многовато ошибался на тренировках. Cудя по тому невероятному голу, который он забил в контрольной встрече с сербским клубом, вам удалось его раскрепостить?

— Я не верю в такие короткие истории — что за одно успешное касание мяча все кардинально меняется в плане психологии и раскрепощенности. Но Владимир последовательно, каждый день прогрессирует, набирает форму. Осваивается у нас. Сейчас он уже органичнее смотрится в игре «Крыльев». У каждой команды есть своя специфика, свой стиль. И Писарский, и партнеры начинают понимать друг друга. Он сюда пришел за голами. Думаю, он нам поможет, а мы — ему.

— Далеко не все поняли его решение сменить «Оренбург» на «Крылья». Некоторые эксперты сомневаются, что он будет забивать в Самаре так же часто, как и в первой части сезона. Аргументация такова: в «Оренбурге» ему здорово ассистировали латиноамериканцы, а из «Крыльев» этой зимой ушли два креативных футболиста — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

— Мы читали подобные высказывания, да и сами анализировали сложившуюся ситуацию. Понимаем, что в статистике Писарского есть определенный перекос в проценте забитых мячей. Причем достаточно большой. Тем не менее мы будем стремиться создавать ему достаточное количество моментов. Нам нужен был такой форвард, который умеет находить мячи в штрафной. А дальше уже все зависит и от него, и от всей нашей команды. То есть многое определит то, как быстро Писарский встроится в игру «Крыльев».

— Вы сказали про перекос в статистике вашего нового нападающего. Слишком много он забил в первой части сезона?

— Конечно, специалисты не ожидали, что Владимир так часто будет поражать ворота соперников. Далеко не все знали его возможности и потенциал. Но Писарский в итоге показал высокий процент реализации моментов. Это подкупает. И что самое важное — у него есть страсть! А когда человек очень хочет забить, играет с горящими глазами, мяч сам его находит. Мы очень надеемся, что в чужой штрафной он будет притягивать к себе эти мячи.