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Сегодня, 14:45

Главный тренер «Крыльев» назвал сильные стороны в игре Писарского

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ «сказал, что он доволен тем, как работает на сборах новичок команды, нападающий Владимир Писарский (Сычевой).

— Ваши первые впечатления от работы с Владимиром Писарским (в недавнем прошлом Сычевым)?

— Владимир голоден до футбола и голов. Это сразу видно. Он тренируется со страстью, с огнем в глазах. В этом сезоне он вкусил радость забитых мячей на уровне РПЛ и не собирается останавливаться на достигнутом. Владимир хочет прогрессировать. За то короткое время, которое он с нами тренируется, Писарский показал, что пришел сюда дальше развиваться, пополнять свой лицевой счет, забивать. Меня пока все устраивает.

— Неделю назад Писарский в интервью «СЭ» признался, что на первых порах чувствовал себя в новой команде каким-то скованным, многовато ошибался на тренировках. Cудя по тому невероятному голу, который он забил в контрольной встрече с сербским клубом, вам удалось его раскрепостить?

— Я не верю в такие короткие истории — что за одно успешное касание мяча все кардинально меняется в плане психологии и раскрепощенности. Но Владимир последовательно, каждый день прогрессирует, набирает форму. Осваивается у нас. Сейчас он уже органичнее смотрится в игре «Крыльев». У каждой команды есть своя специфика, свой стиль. И Писарский, и партнеры начинают понимать друг друга. Он сюда пришел за голами. Думаю, он нам поможет, а мы — ему.

— Далеко не все поняли его решение сменить «Оренбург» на «Крылья». Некоторые эксперты сомневаются, что он будет забивать в Самаре так же часто, как и в первой части сезона. Аргументация такова: в «Оренбурге» ему здорово ассистировали латиноамериканцы, а из «Крыльев» этой зимой ушли два креативных футболиста — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

— Мы читали подобные высказывания, да и сами анализировали сложившуюся ситуацию. Понимаем, что в статистике Писарского есть определенный перекос в проценте забитых мячей. Причем достаточно большой. Тем не менее мы будем стремиться создавать ему достаточное количество моментов. Нам нужен был такой форвард, который умеет находить мячи в штрафной. А дальше уже все зависит и от него, и от всей нашей команды. То есть многое определит то, как быстро Писарский встроится в игру «Крыльев».

— Вы сказали про перекос в статистике вашего нового нападающего. Слишком много он забил в первой части сезона?

— Конечно, специалисты не ожидали, что Владимир так часто будет поражать ворота соперников. Далеко не все знали его возможности и потенциал. Но Писарский в итоге показал высокий процент реализации моментов. Это подкупает. И что самое важное — у него есть страсть! А когда человек очень хочет забить, играет с горящими глазами, мяч сам его находит. Мы очень надеемся, что в чужой штрафной он будет притягивать к себе эти мячи.

Сергей Пиняев. «Для дальнейшего роста Пиняеву стоило еще остаться в «Крыльях». Интервью Осинькина
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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