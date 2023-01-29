Главный тренер «Крыльев» назвал сильные стороны в игре Писарского
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «СЭ «сказал, что он доволен тем, как работает на сборах новичок команды, нападающий Владимир Писарский (Сычевой).
— Ваши первые впечатления от работы с Владимиром Писарским (в недавнем прошлом Сычевым)?
— Владимир голоден до футбола и голов. Это сразу видно. Он тренируется со страстью, с огнем в глазах. В этом сезоне он вкусил радость забитых мячей на уровне РПЛ и не собирается останавливаться на достигнутом. Владимир хочет прогрессировать. За то короткое время, которое он с нами тренируется, Писарский показал, что пришел сюда дальше развиваться, пополнять свой лицевой счет, забивать. Меня пока все устраивает.
— Неделю назад Писарский в интервью «СЭ» признался, что на первых порах чувствовал себя в новой команде каким-то скованным, многовато ошибался на тренировках. Cудя по тому невероятному голу, который он забил в контрольной встрече с сербским клубом, вам удалось его раскрепостить?
— Я не верю в такие короткие истории — что за одно успешное касание мяча все кардинально меняется в плане психологии и раскрепощенности. Но Владимир последовательно, каждый день прогрессирует, набирает форму. Осваивается у нас. Сейчас он уже органичнее смотрится в игре «Крыльев». У каждой команды есть своя специфика, свой стиль. И Писарский, и партнеры начинают понимать друг друга. Он сюда пришел за голами. Думаю, он нам поможет, а мы — ему.
— Далеко не все поняли его решение сменить «Оренбург» на «Крылья». Некоторые эксперты сомневаются, что он будет забивать в Самаре так же часто, как и в первой части сезона. Аргументация такова: в «Оренбурге» ему здорово ассистировали латиноамериканцы, а из «Крыльев» этой зимой ушли два креативных футболиста — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.
— Мы читали подобные высказывания, да и сами анализировали сложившуюся ситуацию. Понимаем, что в статистике Писарского есть определенный перекос в проценте забитых мячей. Причем достаточно большой. Тем не менее мы будем стремиться создавать ему достаточное количество моментов. Нам нужен был такой форвард, который умеет находить мячи в штрафной. А дальше уже все зависит и от него, и от всей нашей команды. То есть многое определит то, как быстро Писарский встроится в игру «Крыльев».
— Вы сказали про перекос в статистике вашего нового нападающего. Слишком много он забил в первой части сезона?
— Конечно, специалисты не ожидали, что Владимир так часто будет поражать ворота соперников. Далеко не все знали его возможности и потенциал. Но Писарский в итоге показал высокий процент реализации моментов. Это подкупает. И что самое важное — у него есть страсть! А когда человек очень хочет забить, играет с горящими глазами, мяч сам его находит. Мы очень надеемся, что в чужой штрафной он будет притягивать к себе эти мячи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2