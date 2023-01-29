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Сегодня, 14:42

Telefoot: «ПСЖ» сможет оформить трансфер Малкома только на правах аренды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком сообщил боссам «Зенита», что хочет перейти в «ПСЖ», сообщает Telefoot в своихсоцсетях.

По информации источника, бразилец хочет перейти в «ПСЖ» и сообщил об этом руководству «Зенита». Российский клуб может отпустить вингера. Между советником парижан по спортивным вопросам Луишем Кампушем и всеми заинтересованными сторонами состоялась встреча.

На данный момент «ПСЖ» не отправил «Зениту» официальное предложение. Сообщается, что у французского клуба не так много вариантов для оформления сделки, из-за ограничений финансового фэйр-плей, поэтому клуб хочет арендовать игрока.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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