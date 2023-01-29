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Сарвели: «Сейчас остановить «Зенит» практически нереально, но все заканчивается»

Сарвели поделился мнением о борьбе за первое место в РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели поделился мнением о борьбе за первое место в чемпионате России.

«На данный момент, конечно, остановить «Зенит» практически нереально. Это очень богатый клуб. Но в какой-то момент все заканчивается. Когда-то и у других больших команд будут взлеты. Хочется, чтобы в чемпионате России была постоянная борьба, чтобы три-четыре клуба конкурировали за первое место. На данный момент это невозможно. Но надеюсь, что со временем все изменится», — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

После 17 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Зенит» на первом месте (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-sochi-sejchas-ostanovit-zenit-pochti-nereal-no-no-vse-zakanchivaetsya/
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