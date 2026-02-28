Тренер «Краснодара» Мусаев: «Не понимаю, почему нам поставили пенальти, дали желтую карточку Гонсалесу»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что не понимает, почему судья назначил пенальти в ворота его команды в добавленное к первому тайму время в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

11-метровый был назначен после вмешательства ВАР, его на 45+3-й минуте реализовал полузащитник желто-синих Алексей Миронов.

— Мое мнение, что таких эпизодов по 10—20 за игру после каждого стандарта, и тем более мяч даже не дошел на дальнюю штангу. Я не понимаю, почему поставили пенальти, дали желтую карточку Джованни. И второй момент, когда мы забили гол. То есть там идет фол на Кордобу, мяч попадает в руку. Судья говорит: «Мы даем преимущество». То есть был фол, но играйте вы. Рука была после фола. Мы играем, забиваем гол. Он идет, смотрит и отменяет. Я говорю: «Почему? Тогда ставьте штрафной, там же был вначале фол». Нет, фол был, но мы дали вам преимущество. То есть я не понимаю, мне пытались объяснить по ходу матча, почему убрали гол. Я не понимаю. Также я не понимаю, почему назначили пенальти.

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (42 очка).

(Мария Захарян)

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