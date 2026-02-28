Тренер «Краснодара» Мусаев: «Не понимаю, почему нам поставили пенальти, дали желтую карточку Гонсалесу»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что не понимает, почему судья назначил пенальти в ворота его команды в добавленное к первому тайму время в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
11-метровый был назначен после вмешательства ВАР, его на 45+3-й минуте реализовал полузащитник желто-синих Алексей Миронов.
— Мое мнение, что таких эпизодов по 10—20 за игру после каждого стандарта, и тем более мяч даже не дошел на дальнюю штангу. Я не понимаю, почему поставили пенальти, дали желтую карточку Джованни. И второй момент, когда мы забили гол. То есть там идет фол на Кордобу, мяч попадает в руку. Судья говорит: «Мы даем преимущество». То есть был фол, но играйте вы. Рука была после фола. Мы играем, забиваем гол. Он идет, смотрит и отменяет. Я говорю: «Почему? Тогда ставьте штрафной, там же был вначале фол». Нет, фол был, но мы дали вам преимущество. То есть я не понимаю, мне пытались объяснить по ходу матча, почему убрали гол. Я не понимаю. Также я не понимаю, почему назначили пенальти.
«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (42 очка).
(Мария Захарян)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5