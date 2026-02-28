Мусаев: «Не хотелось бы, чтобы футбол перерастал в комнату ВАР»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о работе судей в матче с «Ростовом» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Не хотелось бы, чтобы футбол перерастал в комнату ВАР. Все равно хотелось бы, чтобы было больше чистого времени и меньше мы делали эти все проверки. Но, может быть, судьи тоже, как и вы, футболисты, втягиваются в сезон, надеюсь, что дальше будет все более динамично», — сказал тренер.

«Краснодар» набрал 43 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Зенит» (42 очка). «Ростов» с 21 баллом располагается на 11-й строчке.