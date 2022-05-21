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Юран прокомментировал стыковой матч против СКА-Хабаровска

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче последнего тура Тинькофф РПЛ.

— Был в «Шиннике» у меня игрок Павленко, они похожи с Руденко. Когда ты с ним общаешься, вне тренировки, во время тренировочного процесса, он начинает раскрываться. Сашка из этой оперы. Я знал его по «Спартаку» — 2. Здесь важен психологический аспект. У Сашки хороший потенциал, тут потихоньку за счёт игр он начал набирать. Надо больше с ним общаться, он из этой категории. Любит рыбалку, обязательно с ним поедем на неё.

— Вам играть со СКА-Хабаровском. Вы понимаете, состоятся ли эти матчи или нет? Находитесь в подвешенном состоянии?

— Нахожусь в завешенном состоянии надеюсь, завтра уже будет более понятно. Игроки дергают, да и надо бы знать, к чему готовиться. Я комплектовал СКА, знаю каждого игрока. Там поле действительно травмоопасное, тяжелое. Нужно будет лететь туда, полетим, будем играть. Хабаровск или Оренбург, если примут решение. Действительно уже хочется понять и что-то планировать. Тяжелый цикл после зимней паузы. Вы прекрасно знаете, в каком положении Химки находились, 3 очка от зоны стыков и чумовой календарь. Будут стыки — поедем, будет расширение — будем что-то делать.

— На финал Кубка России по-прежнему идете?

— Буду болеть за Спартак, играл там. Удачи пожелала тренеру выиграть Кубок. Болельщики этого заслуживают. Поблагодарил команду. Парни — молодцы, это же все-таки «Спартак». Эта команда формируется для более высоких задач. Разбирали Спартак и за счет чего сможем или не сможем обыграть. Сожалею, что две игры был вне скамейки. Так бы мы и в стыки не попали. Но в любом случае доволен. Вроде бы радоваться нельзя, потому что играл за Спартак, но рад за своих парней.

«Химки» в стыках за право выступать в РПЛ в следующем сезоне сыграют с хабаровским СКА.

Юран возгавлял хабаровский клуб с 2020 по 2022 годы.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Сергей Юран
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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3
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5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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