Юран прокомментировал стыковой матч против СКА-Хабаровска

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче последнего тура Тинькофф РПЛ.

— Был в «Шиннике» у меня игрок Павленко, они похожи с Руденко. Когда ты с ним общаешься, вне тренировки, во время тренировочного процесса, он начинает раскрываться. Сашка из этой оперы. Я знал его по «Спартаку» — 2. Здесь важен психологический аспект. У Сашки хороший потенциал, тут потихоньку за счёт игр он начал набирать. Надо больше с ним общаться, он из этой категории. Любит рыбалку, обязательно с ним поедем на неё.

— Вам играть со СКА-Хабаровском. Вы понимаете, состоятся ли эти матчи или нет? Находитесь в подвешенном состоянии?

— Нахожусь в завешенном состоянии надеюсь, завтра уже будет более понятно. Игроки дергают, да и надо бы знать, к чему готовиться. Я комплектовал СКА, знаю каждого игрока. Там поле действительно травмоопасное, тяжелое. Нужно будет лететь туда, полетим, будем играть. Хабаровск или Оренбург, если примут решение. Действительно уже хочется понять и что-то планировать. Тяжелый цикл после зимней паузы. Вы прекрасно знаете, в каком положении Химки находились, 3 очка от зоны стыков и чумовой календарь. Будут стыки — поедем, будет расширение — будем что-то делать.

— На финал Кубка России по-прежнему идете?

— Буду болеть за Спартак, играл там. Удачи пожелала тренеру выиграть Кубок. Болельщики этого заслуживают. Поблагодарил команду. Парни — молодцы, это же все-таки «Спартак». Эта команда формируется для более высоких задач. Разбирали Спартак и за счет чего сможем или не сможем обыграть. Сожалею, что две игры был вне скамейки. Так бы мы и в стыки не попали. Но в любом случае доволен. Вроде бы радоваться нельзя, потому что играл за Спартак, но рад за своих парней.

«Химки» в стыках за право выступать в РПЛ в следующем сезоне сыграют с хабаровским СКА.

Юран возгавлял хабаровский клуб с 2020 по 2022 годы.