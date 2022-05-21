Федотов: «Хочется опуститься с небес на землю, чтобы сохранить позиции»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о контракте Кристина Нобоа и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— Будет ли продлеваться контракт с Нобоа?

— С Нобоа автоматически продлен контракт по времени на поле. Как говорят, покажите свою полузащиту, я скажу, какая у вас команда. Это связующие игроки. Команда состоит из всего штаба. На этой длинной дистанции важно иметь крепкий тыл. У кого-то мало игровой практики, важно, чтобы у них не убывал интерес. От них важна работа.

— В следующем сезоне вы первая команда, которая будет бороться с «Зенитом»

— Останавливаться на достигнутом нельзя. Первый шаг с пьедестала всегда в низ. Засучим рукава, нужна хорошая селекция, чтобы во всеоружие встретить следующий чемпионат. Эта работа каждодневная, отпуск этому не помеха. Нужно осознать, что произошло, сделать анализ и выводы, продолжать дальше трудиться. Другого пути нет. Мы всегда ставим максимальные задачи в играх, которые предстоят. Чуть-чуть попраздновали, снова нужно трудиться.

— Сочи стал топ-клубом?

— Мы слишком юный клуб. Третий год в премьер-лиге. Первый год чуть-чуть не доиграли, оказались на 12-м месте. В следующий год это было попадание в Лигу конференций, в этом году серебряные медали. Такому прогрессу можно позавидовать. Хочется опуститься с небес на землю, чтобы сохранить позиции. Мы воспользовались событиями, которые были в топ-клубах. Подкараулили, выскочили из засады и взяли серебро.