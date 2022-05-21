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Федотов: «Хочется опуститься с небес на землю, чтобы сохранить позиции»

Федотов заявил, что с Нобоа автоматически продлен контракт
Георгий Скобликов
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (5:1) рассказал о контракте Кристина Нобоа и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Сочи» впервые в истории завоевал серебро чемпионата России.

— Будет ли продлеваться контракт с Нобоа?

— С Нобоа автоматически продлен контракт по времени на поле. Как говорят, покажите свою полузащиту, я скажу, какая у вас команда. Это связующие игроки. Команда состоит из всего штаба. На этой длинной дистанции важно иметь крепкий тыл. У кого-то мало игровой практики, важно, чтобы у них не убывал интерес. От них важна работа.

— В следующем сезоне вы первая команда, которая будет бороться с «Зенитом»

— Останавливаться на достигнутом нельзя. Первый шаг с пьедестала всегда в низ. Засучим рукава, нужна хорошая селекция, чтобы во всеоружие встретить следующий чемпионат. Эта работа каждодневная, отпуск этому не помеха. Нужно осознать, что произошло, сделать анализ и выводы, продолжать дальше трудиться. Другого пути нет. Мы всегда ставим максимальные задачи в играх, которые предстоят. Чуть-чуть попраздновали, снова нужно трудиться.

— Сочи стал топ-клубом?

— Мы слишком юный клуб. Третий год в премьер-лиге. Первый год чуть-чуть не доиграли, оказались на 12-м месте. В следующий год это было попадание в Лигу конференций, в этом году серебряные медали. Такому прогрессу можно позавидовать. Хочется опуститься с небес на землю, чтобы сохранить позиции. Мы воспользовались событиями, которые были в топ-клубах. Подкараулили, выскочили из засады и взяли серебро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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