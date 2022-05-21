Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом"СЭ" отреагировал на поражение «Рубина» от «Уфы» (1:2) в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вылет «Рубина» — печальное событие. У них есть определенная история, достаточно славная история. При Бердыеве клуб блистал. Такая деградация футбола меня удивляет. В Татарстане хорошая футбольная инфраструктура, там потрясающие условия, академия. Этот вылет — последствия просчетов в подготовке резервов. Это главная проблема. Работа Слуцкого? За любого тренера говорит результат. Если команда вылетела — это плохо», — сказал Колосков «СЭ».

Благодаря победе «Уфа» избежала прямого вылета в ФНЛ и заняла 14-е место в турнирной таблице с 30 очками. Команда сыграет в стыковых матчах с «Оренбургом», занявшим третью строчку в ФНЛ.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую.