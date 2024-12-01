Артига — о судействе в РПЛ: «Хотелось бы, чтобы арбитры после матча объясняли свои решения на поле»

Главный тренер «Химок» Франк Артига остался доволен игрой команды в выездном матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).

«Мы понимали, что второй раз подряд обыграть «Локомотив» нелегко. Даже один раз сложно, не говоря уж про два. Но мы провели великолепный первый тайм, забили дважды и, на мой взгляд, заработали пенальти. Стало ясно, что после перерыва нужно будет много терпеть и страдать, но я был уверен, что сможем забить еще. Особо ценно то, что мы провели цельную игру, а не два разных тайма, как иногда бывает», — приводит пресс-служба подмосковного клуба слова Артиги.

Также тренер ответил на вопрос по поводу судейства в игре.

«На самом деле, я не жалуюсь на судейство. Мне просто хотелось бы, чтобы арбитры после матча объясняли свои решения на поле. Как тренеры и игроки. Если они ошиблись, а ошибаются все люди, пусть извинятся или отстоят свою точку зрения», — добавил он.

«Химки» прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах. Команда занимает 13-е место в РПЛ с 16 очками.