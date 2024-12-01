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Махачкалинское «Динамо» и «Факел» не выявили победителя в матче РПЛ

Алина Савинова
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1 декабря. «Динамо» из Махачкалы и «Факел» сыграли вничью в матче РПЛ (0:0).
Фото ФК «Динамо» (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Факелом» в матче 17-го тура РПЛ — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Динамо» набрало 17 очков и поднялось на 11-ю позицию в турнирной таблице. У «Факела» 14 баллов и 14-я строчка. Воронежцы продлили безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.

В следующем туре чемпионата России махачкалинцы сыграют против «Рубина» (7 декабря), а воронежская команда встретится с ЦСКА (8 декабря).

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:0
Факел
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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Акрон – Оренбург
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Динамо Мх – Факел
 0 : 0
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