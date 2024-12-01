Махачкалинское «Динамо» и «Факел» не выявили победителя в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Факелом» в матче 17-го тура РПЛ — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Динамо» набрало 17 очков и поднялось на 11-ю позицию в турнирной таблице. У «Факела» 14 баллов и 14-я строчка. Воронежцы продлили безвыигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.

В следующем туре чемпионата России махачкалинцы сыграют против «Рубина» (7 декабря), а воронежская команда встретится с ЦСКА (8 декабря).