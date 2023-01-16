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Сегодня, 22:30

Черчесов рассказал о предложениях, которые «Ференцварош» получил по Лайдуни

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию «СЭ» об интересе «Локомотива» к 26-летнему опорному полузащитнику «Ференцвароша» Аиссе Лайдуни.

— Недавно мы говорили с вами о том, что опорный полузащитник Лайдуни находится на карандаше у многих европейских клубов. Как прокомментируете информацию о «Локомотиве»?

— По этому вопросу надо обращаться в клуб к нашему спортивному директору — у меня нет деталей. Но не удивлюсь, если такой интерес действительно существует: Аисса — очень качественный футболист, и спрос на него после чемпионата мира только вырос. Достоверно могу сказать, что у «Ференцвароша» есть, в частности, два конкретных предложения из серии А, которые пока не устраивают руководство. При этом меня радует то, что сам хавбек не отвлекается на трансферные слухи и работает в обычном режиме — ответственно и с усердием, — сказал Черчесов.

Контракт хавбека рассчитан до июня 2023-го, но в нем есть опция продления на год по желанию клуба. Transfermarkt.de оценивает стоимость африканца в 4 миллиона евро.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Не удивлюсь, если «Локомотив» интересуется Лайдуни»

Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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