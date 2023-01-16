«Локомотив» нацелился на футболиста года в Тунисе. Баринов уходит в «Бешикташ»?

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» проявляет предметный интерес к 26-летнему опорному полузащитнику «Ференцвароша» Аиссе Лайдуни. Футболист хорошо выступил на недавнем чемпионате мира в Катаре, где был признан лучшим в составе сборной Туниса в двух из трех ее матчей на турнире. При этом на родине он получил звание игрока 2022 года.

Лайдуни выступает в команде из столицы Венгрии, которую возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, с августа 2020-го. Контракт хавбека рассчитан до июня 2023-го, но в нем есть опция продления на год по желанию клуба. Transfermarkt.de оценивает стоимость африканца в 4 миллиона евро.

Намерения железнодорожников связаны с возможным трансфером в «Бешикташ» капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова, который, как и Лайдуни, опорник. По нашей информации, вопрос пока окончательно не решен, стороны еще не сошлись в цене: москвичи хотели бы выручить около 6 миллионов евро, турки пытаются снизить сумму. Однако прогресс в переговорах не исключен в ближайшие дни — основной опорный полузащитник стамбульцев, 33-летний Соуза, подвержен травмам и пропустил начало сезона из-за последствий разрыва мениска, Ачибе Хатчисону в начале февраля исполнится 40, а 20-летний Беркай Варадар, наоборот, пока малоопытен.

Напомним, что соглашение Баринова с «Локо» рассчитано июня 2024-го.