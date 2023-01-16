Мостовой: «История с Промесом не бросает тень на «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал свое мнение о ситуации, которая произошла с хавбеком красно-белых Квинси Промесом.

— Не бросает ли история с Промесом тень на «Спартак»?

— Думаю, что не бросает. Ну а что такого? Ну не поехал на сборы и не поехал. Он же не заканчивает с футболом, не ушел из команды. Он так же будет тренироваться в Москве с другой командой. Ему же не 18 лет, когда надо что-то наигрывать. Он уже все давным-давно наиграл. Так что никакой сложности не будет. А то, что там какие-то проблемы или еще что — они у многих бывают. И в Европе у многих футболистов проблемы, не так ли?

— Не покрывает ли клуб возможного преступника? В Нидерландах говорят, что Промес прячется в России.

— На эту тему я не хотел бы говорить. Есть соответствующие органы, которые специализируется в этих делах.

— Может «Спартаку» стоит приостановить контракт с Промесом на время разбирательств?

— Не стоит. Повторюсь, мне на эту тему не хочется говорить, потому что кто я для такой темы? Поэтому лучше мне об этом ничего не говорить, — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».