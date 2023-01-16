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Мостовой: «История с Промесом не бросает тень на «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал свое мнение о ситуации, которая произошла с хавбеком красно-белых Квинси Промесом.

— Не бросает ли история с Промесом тень на «Спартак»?

— Думаю, что не бросает. Ну а что такого? Ну не поехал на сборы и не поехал. Он же не заканчивает с футболом, не ушел из команды. Он так же будет тренироваться в Москве с другой командой. Ему же не 18 лет, когда надо что-то наигрывать. Он уже все давным-давно наиграл. Так что никакой сложности не будет. А то, что там какие-то проблемы или еще что — они у многих бывают. И в Европе у многих футболистов проблемы, не так ли?

— Не покрывает ли клуб возможного преступника? В Нидерландах говорят, что Промес прячется в России.

— На эту тему я не хотел бы говорить. Есть соответствующие органы, которые специализируется в этих делах.

— Может «Спартаку» стоит приостановить контракт с Промесом на время разбирательств?

— Не стоит. Повторюсь, мне на эту тему не хочется говорить, потому что кто я для такой темы? Поэтому лучше мне об этом ничего не говорить, — приводит слова Мостового «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-istoriya-s-promesom-ne-brosaet-ten-na-spartak
Александр Мостовой
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
1
4
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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