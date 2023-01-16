В агентстве Лайдуни подтвердили интерес «Локомотива» к игроку

В агенстве World in Motion, представляющем интересы полузащитника «Ференцвароша» Аисса Лайдуни, в комментарии для «СЭ» подтвердили интерес «Локомотива» к игроку.

«Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Аисса Лайдуни», — заявили «СЭ» в агентстве.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к 26-летнему опорному полузащитнику.

Футболист был признан лучшим в составе сборной Туниса в двух из трех ее матчей на ЧМ-2022. При этом на родине он получил звание игрока 2022 года.