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Сегодня, 17:15

Ташуев: «Спартак» — это красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

— Ваши эмоции от игры?

— Эмоции были в раздевалке у ребят. Они радовались, довольны победы. Мы тоже довольны, но в первую очередь, командой. Надо много работать, за это футболисты получают зарплату, болельщики приходят в театр. Проделали хорошую работу, заслуженно выиграли. План на матч сработал практически полностью. Мы понимали, какое поле. Получалось комбинировать, было достаточно моментов. Ребята вели борьбу практически до конца, высокая интенсивность в игре. Поздравляю болельщиков с победой!

— Какие слова вы нашли перед матчем для ребят?

— «Спартак» для всех — это красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают. Это ментальность. Была установка давать играть в футбол и самим делать это. Мы должны стараться доминировать, высоко прессинговать. Важно было, чтобы футболисты чувствовали себя раскрепощенно, не боялись играть. Структуру надо ломать. Если мы играем в футбол, который надеется на ошибки, становится тяжело.

— В какой раз вы обыгрываете «Спартак»?

— Не проиграл ни одного матча. Помню, была ничья в Нальчике. А так, обыгрывал часто, получается. План на игру выполнялся.

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
15
13
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
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 - : -
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