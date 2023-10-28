Ташуев: «Спартак» — это красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

— Ваши эмоции от игры?

— Эмоции были в раздевалке у ребят. Они радовались, довольны победы. Мы тоже довольны, но в первую очередь, командой. Надо много работать, за это футболисты получают зарплату, болельщики приходят в театр. Проделали хорошую работу, заслуженно выиграли. План на матч сработал практически полностью. Мы понимали, какое поле. Получалось комбинировать, было достаточно моментов. Ребята вели борьбу практически до конца, высокая интенсивность в игре. Поздравляю болельщиков с победой!

— Какие слова вы нашли перед матчем для ребят?

— «Спартак» для всех — это красная тряпка. Мы должны быть хищниками, которые ее разрывают. Это ментальность. Была установка давать играть в футбол и самим делать это. Мы должны стараться доминировать, высоко прессинговать. Важно было, чтобы футболисты чувствовали себя раскрепощенно, не боялись играть. Структуру надо ломать. Если мы играем в футбол, который надеется на ошибки, становится тяжело.

— В какой раз вы обыгрываете «Спартак»?

— Не проиграл ни одного матча. Помню, была ничья в Нальчике. А так, обыгрывал часто, получается. План на игру выполнялся.

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.