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Сегодня, 17:07

«Балтика» планирует обратиться в ЭСК после матча с «Рубином»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура против «Рубина» (0:1).

— Будет ли «Балтика» обращаться в ЭСК после матча с «Рубином», особенно по эпизоду с назначенным на 87-й минуте штрафным ударом?

— Да, конечно, мы планируем обратиться в ЭСК с просьбой оценить действия Яна Бобровского в обсуждаемом эпизоде, который, безусловно, стал ключевым в матче.

В последнее время, к сожалению, прослеживается тенденция, что абсолютно схожие ситуации трактуются арбитрами и ЭСК совершенно по-разному. Например, по итогам матча 10-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» казанцы обратились в ЭСК с просьбой прокомментировать действия арбитра в эпизоде с первым голом, когда игрок краснодарцев двумя руками задержал игрока команды соперника. Характер игрового момента был схож с тем, что мы видели вчера перед назначением ключевого штрафного, но, на мой взгляд, действия футболиста «Краснодара» были значительно более акцентированными и очевидными, чем у Радмановаца в нашем матче. По итогам рассмотрения ЭСК принял решение, что нарушения правил со стороны краснодарского игрока не было. Тогда где системность в принятии решений и почему вчера арбитр трактовал эпизод иначе? Почему арбитры действуют так непоследовательно и как ЭСК прокомментирует вчерашний эпизод?

В текущем сезоне «Балтика» регулярно обращается в ЭСК с просьбой оценить действия арбитров, которые оказываются ключевыми в наших матчах и, к сожалению, некоторые из решений, как мне кажется, противоречат друг другу. Как, например, решения с назначением пенальти в наши ворота в игре с «Уралом» и неназначением пенальти в следующей же нашей игре с «Крыльями Советов», несколько эпизодов в мачте с «Ростовом». Почему при схожих нарушениях мы видим совершенно разные действия арбитров, которые поддерживаются ЭСК?

Мы готовы играть по правилам, готовы соглашаться с решениями арбитров и ЭСК, но они должны быть последовательны, понятны и едины для всех.

Судья Ян&nbsp;Бобровский. «Рубин» — «Балтика»: судья ошибочно назначил штрафной — казанцы забили победный гол

На 87-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Балтика» (1:0) арбитр Ян Бобровский ошибочно зафиксировал фол защитника гостей Николы Радмановаца и назначил штрафной в опасной близости от ворот калининградцев и в зоне прямого удара. Это не ключевой эпизод, но именно с этого штрафного Валентин Вада забил победный гол.

РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Ян Бобровский
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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П
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Роман Ежов

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 4
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Спартак

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И К Ж
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