«Балтика» планирует обратиться в ЭСК после матча с «Рубином»
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура против «Рубина» (0:1).
— Будет ли «Балтика» обращаться в ЭСК после матча с «Рубином», особенно по эпизоду с назначенным на 87-й минуте штрафным ударом?
— Да, конечно, мы планируем обратиться в ЭСК с просьбой оценить действия Яна Бобровского в обсуждаемом эпизоде, который, безусловно, стал ключевым в матче.
В последнее время, к сожалению, прослеживается тенденция, что абсолютно схожие ситуации трактуются арбитрами и ЭСК совершенно по-разному. Например, по итогам матча 10-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» казанцы обратились в ЭСК с просьбой прокомментировать действия арбитра в эпизоде с первым голом, когда игрок краснодарцев двумя руками задержал игрока команды соперника. Характер игрового момента был схож с тем, что мы видели вчера перед назначением ключевого штрафного, но, на мой взгляд, действия футболиста «Краснодара» были значительно более акцентированными и очевидными, чем у Радмановаца в нашем матче. По итогам рассмотрения ЭСК принял решение, что нарушения правил со стороны краснодарского игрока не было. Тогда где системность в принятии решений и почему вчера арбитр трактовал эпизод иначе? Почему арбитры действуют так непоследовательно и как ЭСК прокомментирует вчерашний эпизод?
В текущем сезоне «Балтика» регулярно обращается в ЭСК с просьбой оценить действия арбитров, которые оказываются ключевыми в наших матчах и, к сожалению, некоторые из решений, как мне кажется, противоречат друг другу. Как, например, решения с назначением пенальти в наши ворота в игре с «Уралом» и неназначением пенальти в следующей же нашей игре с «Крыльями Советов», несколько эпизодов в мачте с «Ростовом». Почему при схожих нарушениях мы видим совершенно разные действия арбитров, которые поддерживаются ЭСК?
Мы готовы играть по правилам, готовы соглашаться с решениями арбитров и ЭСК, но они должны быть последовательны, понятны и едины для всех.
На 87-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Рубин» — «Балтика» (1:0) арбитр Ян Бобровский ошибочно зафиксировал фол защитника гостей Николы Радмановаца и назначил штрафной в опасной близости от ворот калининградцев и в зоне прямого удара. Это не ключевой эпизод, но именно с этого штрафного Валентин Вада забил победный гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
12
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
13
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1