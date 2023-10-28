Максименко — о поражении «Спартака» в Воронеже: «Поле — не оправдание»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил поражение от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Вы сами все видели. Где-то мяч отскочил в их сторону, где-то ошиблись сами. Сложно было играть сегодня. Это не оправдание, а просто факт. Нам потребовалось больше времени к этому привыкнуть. Не были готовы. Но это ничего не меняет», — сказал Максименко «СЭ».

«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ после 13 туров, набрав 20 очков.