Пятибратов — о поражении от «Оренбурга»: «То, что было сегодня на поле — это позор»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:4).

«Жесткое для нас поражение. На другой результат, естественно, мы рассчитывали. Хотелось бы сразу извиниться перед болельщиками. То, что было сегодня на поле — это позор. Мы не имеем права так играть. Но это не системные вещи. Мы понимаем, в чем проблема. Будем ее решать», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

«Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» находится на 13-й строчке, 12 очков.

В 16-м туре РПЛ оренбуржская команда на выезде сыграт с «Химками» (4 ноября), а воронежский клуб 5 ноября примет «Краснодар».