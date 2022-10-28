Быстров — о голе Марина: «Нельзя ругать легионера «Оренбурга». Он должен накрыть поляну Сычевому»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал второй гол полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина в ворота «Факела» (4:1) в 15-м туре РПЛ.

Отметим, что Марина забил после того, как Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми Марин добил его, оформив дубль.

«Тут все зависит от личности футболиста. Если ты уверен, что мяч залетает, должен его просто сопроводить и оставить. Не нужно ругать за гол Марина. Ругать никого нельзя. Это личные отношения игроков в команде. Просто автор гола должен накрыть поляну для Сычевого.

Мне кажется, достаточно было времени у автора гола, чтобы понять — не так близко соперник. Я бы ждал до последнего. Если бы защитник успевал, забивал бы. А так постарался бы оставить мяч, который залетает в ворота», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».