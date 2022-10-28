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Судейство

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«Оренбург» — «Факел»: почему судья не удалил Божина?

Кукуляк ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Божину в матче «Оренбург» — «Факел»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Оренбург» — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Факел».
Фото Скриншот трансляции
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На 68-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» (4:1) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Сергею Божину. Защитник воронежской команды, не пытаясь сыграть в мяч, ударил сзади Вильчеса Марина и попал ему открытыми шипами в незащищенную часть ноги, рискуя нанести серьезную травму.

«Оренбург» — «Факел». Фото Скриншот трансляции
«Оренбург» — «Факел».
Скриншот трансляции

Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Усачев провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись и оценить фол. Кукуляк решил, что Божину достаточно показать желтую карточку. В пользу этого вердикта говорит только тот факт, что удар не носил чрезмерной силы. Но все остальные факторы — за удаление. Хорошо, что Марин избежал травмы.

Сергей Божин
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
12
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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