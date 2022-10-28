На 68-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» (4:1) арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не применил дисциплинарные санкции к Сергею Божину. Защитник воронежской команды, не пытаясь сыграть в мяч, ударил сзади Вильчеса Марина и попал ему открытыми шипами в незащищенную часть ноги, рискуя нанести серьезную травму.

«Оренбург» — «Факел». Скриншот трансляции

Видеоассистенты Алексей Амелин и Роман Усачев провели проверку и предложили судье посмотреть видеозапись и оценить фол. Кукуляк решил, что Божину достаточно показать желтую карточку. В пользу этого вердикта говорит только тот факт, что удар не носил чрезмерной силы. Но все остальные факторы — за удаление. Хорошо, что Марин избежал травмы.