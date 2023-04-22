Йоканович: «Как рефери хотят уважительного отношения к себе, так и тренеры»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о работе судей в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Почему вы много высказывали судьям после первого гола «Зенита»?

— На самом деле, с моей стороны не было определенных претензий. Больше был вопрос с точки зрения взаимного уважения. Я хотел спросить, почему было принято такое решение. В итоге, выяснилось, что лайнсмен с бровки отмахнулся, а я такого отношения к себе не приемлю, я требую уважения к себе. Во-первых, я тренер «Динамо», так или иначе, если с личной точки, так и настолько неуважительно человек не может себя вести по отношению к тренеру. Это можно позволить по отношению к тренеру, если есть на то причины, но в то же время скажу, что я не высказывал неуважительных слов в адрес судьи. Да, я возможно вышел за пределы технической зоны. Повторюсь, такого отношения к себе я не приемлю. Как рефери хотят уважительного отношения к себе, так и тренеры, — сказал Йоканович.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» находится на пятой строчке с 39 очками.