Семак: «Динамо» старалось играть агрессивно, прессинговать. Они ждали наших ошибок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

— Хорошая, интересная игра, в первом тайме пришлось сложнее. «Динамо» старалось играть активно, агрессивно, прессинговать. Мы вроде бы выходили и проходили первую линию прессинга достаточно хорошо, но дальнейшие действия немного затягивали, динамовцы успевали вернуться почти всей командой на свою половину поля. Поэтому пространства было немного, как следствие, ударов тоже.

Динамовцы ждали наших ошибок, в первом тайме они были: обрез у Славы Караваева и у Роберта. Это привело к достаточно опасным контратакам у наших ворот. Во втором тайме игра немного раскрылась благодаря нашему голу. По второму тайму была другая игра, у нас было много моментов, было пространство, которое позволяло создавать моменты, которые у нас были. Как следствие, очень хорошие забитые мячи. Думаю, абсолютно справедливый итог матча, заслуженная и хорошая победа. Будем готовиться к следующему матчу, — передает слова Семака корреспондент «СЭ» Георгий Горностаев.