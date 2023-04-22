Семак объяснил, почему Родригао не вышел в старте на матч с «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему защитник команды Родригао не вышел в старте на матч 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
— Почему Родригао сегодня не вышел в основе? В четверг говорили, что он готовился к матчу.
— Он готовился, готов играть, но, конечно, его функциональное состояние пока неоптимальное. Он буквально две-три тренировки легеньких с нами провел. Ни одной интенсивной или объемной тренировки он не провел, поэтому сегодня не в стартовом составе.
(Георгий Горностаев)
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|46
|
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|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
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|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
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|23
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|5
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|38
|
7
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|4
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|34-30
|37
|
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|11
|3
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|
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|23
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|
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|
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|4
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|25-37
|25
|
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|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
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|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
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|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
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