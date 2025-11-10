Футбол
10 ноября, 18:48

Карпин о ситуации с Нгамале: «Это влияет на него. По санкциям — вопрос к клубу»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с нападающим Муми Нгамале.

— Вокруг Нгамале очень много разговоров. Это на него влияет?

— Вы как думаете? Конечно, влияет, сто процентов. А он играет?

— Что ему будет за нарушения режима?

— Это вопрос к клубу, не ко мне.

Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.

Валерий Карпин
Николя Муми Нгамале
Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона
ЭСК рассмотрит удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова
Смолов поддержал Станковича в конфликте с журналистом Ахмадовым
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по матчу с ЦСКА в РПЛ
Вендел рассказал, при каком условии может покинуть «Зенит»
Видеоассистенты за первый круг вмешались в работу судей 72 раза
  • yus63

    Обломали тёлке блог: " В постели с Нгамале"... :man_shrugging:

    11.11.2025

  • m_16

    Прошу заметить, что Дзюба всего лишь мастурбировал, но почему-то мало кого это оставило равнодушным.

    10.11.2025

  • Динамов

    Женатость тоже на самом деле не играет никакой роли (термин "измена" это выдумка средневековых реLигиозных фанатиков, место которым в психушках, а не среди людей 21 века!) - заранее до свадьбы договариваешься, что отношения будут свободными и обоим можно заниматься сексом не только друг с другом (что собственно и НЕВОЗМОЖНО, потому что если ограничить SекSуальные объекты 1 человеком уже через год он тебе НАДОЕСТ В ПОСТЕЛИ! это как есть одинаковое блюдо на ужин каждый день 365 дней подряд - ты спятишь от этого!!), и всё норм.

    10.11.2025

  • Динамов

    Всем ПЛЕВАТЬ на то, с кем тRахается Нгамалё, хоть с одной самкой, хоть сразу с 10ю - это его личное дело и личные вкусы!!! СЭ, вам не стыдно от того, какой желтушной свалкой вы стали? Славную аналитическую спортивную газету начала 90 годов - не жалко?

    10.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Да ничего на него не влияет. Нигру всё устраивает - бабки на карту исправно капают, в кабаки и клубы пропускают, чернильницы охотно дают. Нахрена ему напрягаться и здоровьем рисковать?

    10.11.2025

  • Dron56

    Кому какое дело , кому Нгмле изменяет или неизменяет ? Он должен играть а личная жизнь это его личная жизнь. Журналистов он неприглашал я думаю и лезть туда не нужно.

    10.11.2025

  • Petr Bitkin

    Аркадьев своих металлургов, энкаведэшников, армейцев, железнодорожников по театрам водил... так что Костя Бесков в приму "Ермоловки" втюрился навечно/закольцовано. А хамоватому (впрочем, он несколько повзрослел и частично исправился) Валерке наплевать, где его футболеры шляются по ночам.

    10.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Бухаев, а зачем людям знать, кто такая блогер NIKKI SEEY? Имени подружки недостаточно?

    10.11.2025

  • андрей андреев

    Если же говорить по существу, я считаю, что зря Карпин не дает шанса Нгамале. В бытность Лички Муми проводил прекрасные матчи и забил немало решающих голов.

    10.11.2025

  • андрей андреев

    что значит...Пойман на измене?))) Он разве женат на этой девушке-блогерше?

    10.11.2025

    • Ташуев отметил двойные стандарты в оценке работы Станковича и Карпина

    «Для меня иконой был Криштиану». Вадим Шилов — о победе в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»
