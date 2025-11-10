Карпин о ситуации с Нгамале: «Это влияет на него. По санкциям — вопрос к клубу»
Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с нападающим Муми Нгамале.
— Вокруг Нгамале очень много разговоров. Это на него влияет?
— Вы как думаете? Конечно, влияет, сто процентов. А он играет?
— Что ему будет за нарушения режима?
— Это вопрос к клубу, не ко мне.
Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.
Новости