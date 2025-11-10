Ташуев отметил двойные стандарты в оценке работы Станковича и Карпина

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

В 15-м туре «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» (2:

— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Чуть ли не каждый день пишут, что его судьба предрешена, а он одержал две победы кряду.

— Знаете, у нас в этом отношении какие-то двойные стандарты просматриваются.

— В смысле?

— Все хают Станковича, даже если он побеждает. А посмотрите на результаты Валерия Карпина в «Динамо». И что мы слышим? «Ему надо еще дать время поработать, он один из лучших наших специалистов». Как-то так, да? Разве это не двойные стандарты? Все же определяет результат. Если выиграл — то и хорошо. Пусть руководство «Спартака» принимает решение.

— Вам понятен тот футбол, который серб ставит в «Спартаке»?

— Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается. А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще... Шараханья. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.

-То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?

— Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва. Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением. Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру. На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего — «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.

— Поясните, пожалуйста.

— «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше. Выпустил свежих Рябчука и Зобнина. И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы, — сказал Ташуев «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.