Ташуев отметил двойные стандарты в оценке работы Станковича и Карпина
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
В 15-м туре «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» (2:
— Что теперь «Спартаку» делать со Станковичем? Чуть ли не каждый день пишут, что его судьба предрешена, а он одержал две победы кряду.
— Знаете, у нас в этом отношении какие-то двойные стандарты просматриваются.
— В смысле?
— Все хают Станковича, даже если он побеждает. А посмотрите на результаты Валерия Карпина в «Динамо». И что мы слышим? «Ему надо еще дать время поработать, он один из лучших наших специалистов». Как-то так, да? Разве это не двойные стандарты? Все же определяет результат. Если выиграл — то и хорошо. Пусть руководство «Спартака» принимает решение.
— Вам понятен тот футбол, который серб ставит в «Спартаке»?
— Сегодня уже можно говорить о том, что Деян стабилизировал состав. Больше не дергается. А то раньше мы не понимали, как он хочет строить игру. Маркиньос выходил на разных позициях, кто-то еще... Шараханья. Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Футболисты привыкают к своим позициям, своим ролям на поле.
-То есть перспективы у этого «Спартака» просматриваются?
— Во-первых, подопечные Станковича бились против «Ахмата», выдерживали давление, борьбу. Играли по счету, мало что позволили хозяевам после перерыва. Да, пропустили со стандарта. Но в остальном справлялись с давлением. Грозненцы же обладают неплохой скамейкой. Есть кем усиливать игру. На замену вышли Жемалетдинов, Конате. Но ничего — «Спартак» не дрогнул. Да и Станкович грамотно сработал заменами.
— Поясните, пожалуйста.
— «Ахмат» стал играть в два нападающих, больше задействовал фланги. Деян сразу заменил уставших латералей, Дмитриева поднял повыше. Выпустил свежих Рябчука и Зобнина. И стало спокойнее. Москвичи сыграли на удержание, добились важной победы, — сказал Ташуев «СЭ».
После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2