Карпин: «Хотелось бы работать побольше с Гладышевым»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился своими впечатлениями о работе с нападающим команды Ярославом Гладышевым.

— Гладышев под вашим руководством провел неделю в сборной. И сделал покер. Но у него остался всего год контракта с «Динамо». Вам бы хотелось с ним поработать более долго?

— Хотелось бы работать побольше. Может, начнет забивать 5-6 в игре.

— Какие сложности были в переговорах?

— Одна сторона говорит об одном, другая — о другом. В конце концов находят точки соприкосновения. Самое главное для меня — расставить точки над «и». Если позиции совпадают, сложности можно отрегулировать.

22-летний игрок подписал новое соглашение с московской командой в присутствии журналистов, руководства «Динамо» и главного тренера Валерия Карпина. Контракт с форвардом рассчитан на пять лет — до 2030 года.