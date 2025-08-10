Футбол
10 августа, 21:26

Карпин — о ничьей «Динамо» с «Сочи»: «Обидно пропускать после единственного удара в створ»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

— Результатом понятно, что недоволен. По обороне вопросов вообще нет — обидно пропускать после единственного удара в створ за всю игру. Что касается атаки, то первый тайм понравился. Моменты были и в первой, и во второй половине, но если ты не забиваешь, то забивают тебе. Причём гол пришёл из ничего. Хорошего было больше, выделить что-то плохое, кроме результата, непросто, — приводит слова Карпина пресс-служба «Динамо».

«Динамо» (5 очков) поднялось на девятое место в РПЛ. «Сочи» (1) прервал 3-матчевую серию поражений на старте сезона и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые дома проведут московское дерби с ЦСКА, а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.

Источник: ФК «Динамо»
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • puzo-75

    Да....Личка хорошо этому научил болельщиков Динамо! )))

    11.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Ростов это уровень Валеры. Как его в сборную назначили, не понятно, а он и правда себя тренером возомнил. Эта клоунада с назначением в сборную мне напоминает фильм Тренер 2001 года, где тренером сборной Англии назначили тренера с первой лиги Майка Бассета. Посмотрите кстати кто не видел, фильм супер.

    11.08.2025

  • Илья858

    Вы бы не позорились, а узнали сначала, что в действительности Ленин говорил о кухарке и управлении государством.

    11.08.2025

  • Илья858

    Пропустили гол от аутсайдера с одного удара и по обороне нет вопросов?

    11.08.2025

  • Vladimir Buynov

    Как же это уже задолбало одно и тоже...Если Динамо ведёт в счёте,то почти точно знаешь,что оно не выиграет.При этом неважно,кто тренер.

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Какое там попросится. У Валеры самомнение. Навряд ли он считает, что ему есть чему учиться даже у Анчелотти с Моуринью.

    11.08.2025

  • Динамов

    Гафин, Пивоваров, Карпин, Изотов - должны быть СРОЧНО(!!!) уволены из Динамо, иначе скоро ФК Динамо перестанет существовать, успешно ими разрушенный и опущенный в ФНЛ!:sos::warning:?:exclamation:

    11.08.2025

  • Динамов

    Когда у тебя тренером вратарей Изотов - то ЛЮБОЙ вратарь будет пропускать голы первым же ударом: Шунин, Лещук, Лунёв - разницы никакой в их качестве игры, никакой!

    11.08.2025

  • Динамов

    Карпин вообще не соответствует уровню РПЛ, но у Динамо состав отвратительный - эту "команду" на 2/3 необходимо разгонять с собирать заново, выделив на трансферы как минимум 100 млн евро (и плюс те деньги, которые удасться выручить за выставленных на трансфер)!

    11.08.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    "Мечты - это всё, одно оълако"

    10.08.2025

  • Вячеслав Правдорубов

    Сплошной ленинизм, - "люъая кухарка мо-ет тренировать в РПЛ", "имён" много, толка от них - НОЛЬ!

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Динамо с Валерой, увы, ждут непростые времена.

    10.08.2025

  • Sergey Sparker

    Галактионов дурак что ли? Зачем ему брать профессионального доносчика на стажировку? Карпин же доносит и срет на всех кто умнее его.

    10.08.2025

  • chimega

    "Хорошего было больше, выделить что-то плохое, кроме результата, непросто" - прямо так же Станкович сказал на прессухе...

    10.08.2025

  • chimega

    Обидно, что тебе доверили Динамо!

    10.08.2025

  • semyon.slepackow2012

    мостовой как игрок ( по мне - в разы был интереснее , но в роли тренера Мостовой себя ни коим образом не прояаил . Засим не чкго обсуждать то , чего не было . ( карьера игрока вообще не связана с карьерой тренера )

    10.08.2025

  • semyon.slepackow2012

    Кто то может не согласиться с моим мнением , но Карпин как тренер - не соответствует команде топ . Уж извините, динамо по составу именно топ считаю

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    :hugging:

    10.08.2025

  • baruv

    Лучше бы он считал количество ударов в створ у Динамо. Ненамного больше, чем в Краснодаре

    10.08.2025

  • Ganimed

    Валер, никого не слушай, это всё завистники, диванные:joy:Прорвемся, верю в тебя:sunglasses:

    10.08.2025

  • Сергей Кузнецов

    Валера, ты не удары соперников считай, а занимайся своей командой, которая мертвая просто.

    10.08.2025

  • Семь ветров

    Когда у тебя в воротах Лунев - всегда жди гола из ничего, очень стабильный вратарь, просто бомба!

    10.08.2025

  • dynamite

    Станковича уже давно увольняют в СЭ, а про Карпина молчат...Нельзя трогать...

    10.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    тут я с ним тоже полностью согласен

    10.08.2025

  • Чернобог

    Складывается ощущение, что Мостовой то и не так уж не прав был, когда говорил, а чему мне у Карпина можно научиться?

    10.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Валера - типичный физрук...у тренера прежде всего должны быть мозги. Если он думал (тем, что вместо мозгов), что его футбол "вытаращенных глаз" и бей-беги, как футболиста проканает и на тренерском поприще, то уже вся его "тренерская" карьера без малейшего намека хоть на какие-то титулы, подтвердила, что Валера, как тренер - это полное фуфло....пусть хотя бы к Галактионову в ученики попросится...хотя это не поможет.

    10.08.2025

  • Irzhi Korn

    валера - пошел нахрен! Своему полному тезке ты даже в подметки не годишься... чучело...

    10.08.2025

    • «Ростов» — «Пари НН»: ничья после первого тайма

    «Ростов» — «Пари НН»: хозяева открыли счет
