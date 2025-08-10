Карпин — о ничьей «Динамо» с «Сочи»: «Обидно пропускать после единственного удара в створ»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Сочи» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

— Результатом понятно, что недоволен. По обороне вопросов вообще нет — обидно пропускать после единственного удара в створ за всю игру. Что касается атаки, то первый тайм понравился. Моменты были и в первой, и во второй половине, но если ты не забиваешь, то забивают тебе. Причём гол пришёл из ничего. Хорошего было больше, выделить что-то плохое, кроме результата, непросто, — приводит слова Карпина пресс-служба «Динамо».

«Динамо» (5 очков) поднялось на девятое место в РПЛ. «Сочи» (1) прервал 3-матчевую серию поражений на старте сезона и вышел на 14-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре бело-голубые дома проведут московское дерби с ЦСКА, а сочинцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Оба матча пройдут 17 августа.