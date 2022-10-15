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Йоканович: «Был ли ошибкой выбор нападающих? Возможно, да»

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал выбор нападающий на матч с «Оренбургом» (3:2) в 13-м туре РПЛ.

— Был ли ошибкой выбор нападающих?

— Возможно, да. Уже после тройной замены мы поменяли всю линию атаки. Когда вышли Грулев и Гладышев, они вдохнули новую жизнь в игру, перевернули ее, придали импульс. Первые 60 минут были не лучшими с нашей стороны, где-то не хватало энергии. Но после замены мы не меняли схему: продолжили играть в 2 нападающих. Именно вторая пара форвардов в данном случае проявила себя лучше, но посмотрим, как будет дальше. Мы все люди. Может, и дальше будем делать ошибки, но это свойственно людям.

— «Динамо» не хватало агрессии.

—  Соглашусь. В первый час «Оренбург» нас переигрывал в линии полузащиты. Но надо отметить, что не стоит искать параллели в том плане, что «Оренбург» одержал ряд побед, команда была на рельсах позитивного успеха, который вдохновляет. Если говорить о «Динамо», то у нас противоположная ситуация: нам не удавалось показывать того качества игры, которого от нас ждали, результатов, которых от нас хотели. Но мы попытались все переломить.

Очень часто идут параллели с прошлым сезоном, но не стоит сравнивать, потому что это разные команды. У нас много молодых игроков, которых надо интегрировать, парням надо становиться взрослыми. Но Кутицкий, Гладышев и Тюкавин — парни, которые получают больше игрового времени. Мы убеждены, что они уже сейчас являются важными игроками, но мы ждем от них и дальнейшего роста.

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