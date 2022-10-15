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Голкипер «Динамо» Шунин: «Нужно выходить на поле и биться друг за друга»

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«В какой-то степени не выполняем установки тренера, но бежим вперед, выиграли. Есть ли понимание, что хочет видеть Йоканович? Есть, поэтому так и говорю. Нужно больше совершенствовать мастерство на тренировках и отрабатывать те моменты, которые не получаются. Нужно выходить на поле и биться друг за друга. Мой выход в центр поля в первом тайме? Это техническая ошибка. Сереже Паршивлюку пожал руку в перерыве, в таких моментах партнеры и познаются», — сказал Шунин.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на девятой позиции (18 очков).

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Локомотивом» 22 октября.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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 - : -
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Кристиан Нобоа

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