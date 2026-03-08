Гусев — о победе «Динамо» над ЦСКА: «Дал игрокам два выходных»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ.

«Я поблагодарил футболистов за эту игру. Наверное, сказать «спасибо» — это не сказать ничего. И два выходных дал. Когда играли в равных составах даже правильнее и лучше действовали. После удаления у соперника чуть неправильно стали действовать: начали откатываться назад, хотя надо было играть агрессивнее. Не удивлен дублю Маричаля. При стандартах он хорошо выбирает позицию. Молодец», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» одержало три победы в трех матчах в 2026 году. Команда набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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