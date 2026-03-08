Челестини: «Гонду не нужно извиняться перед командой за красную карточку в матче с «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением об удалении нападающего Лусиано Гонду в матче 20-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Динамо» (1:4). Аргентинец получил красную карточку в первом тайме.

«Видно, что, когда мяч опускается, он видит соперника, пытается убрать ногу, — сказал Челестини. — Это не задержка реакции, не специальное действие. Тут, возможно, просто не посчастливилось. Мы должны понимать и уважать решение судьи».

Специалист отметил, что футболист не извинялся перед партнерами, но посчитал это излишним.

«Нет, он не извинялся, но это и не нужно, это же футбол, он пытался сыграть в мяч. Если бы красная карточка была реакционного характера, то в таком случае можно попросить прощения. Но он просто старался играть в мяч. Мы ничего не можем говорить», — сказал тренер.

ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ.

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