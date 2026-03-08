Гусев: «Поля в России не готовы из-за климата, жалко футболистов»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказал мнение о состоянии газонов в российском футболе после рестарта сезона. По его словам, непростые климатические условия не позволяют подготовить поля должным образом.

В воскресенье «Динамо» одержало выездную победу над ЦСКА (4:1) в матче 20-го тура РПЛ. Это третья победа бело-голубых подряд во всех турнирах после возобновления сезона.

«Что-то с коленом у Леона Зайдензаля. Такие поля — хочется высказаться, но мы начинаем в начале марта, заканчиваем в конце мая, когда поля становятся идеальными практически. Жалко футболистов, и на базе, и здесь поля не готовы из-за климатических условий. Плюс-минус на «Динамо» и ЦСКА одинаковые, если три недели подержать поля, то они бы стали хорошими. Трава была бы получше. Понятно, что чемпионат мира, но мы же там не участвуем», — цитирует ТАСС Гусева.

«Динамо» набрало 27 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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