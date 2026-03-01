Главный тренер «Динамо» Гусев: «Пока до идеала нам далековато»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил выбор состава на матч 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

Игра прошла 1 марта в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых.

«Состав мы выбираем под конкретный матч. Для меня самое сложное — это объяснить ребятам, которые не выходят в старте, почему это происходит. Если Ваня Сергеев подойдет и спросит, почему я не вышел с первых минут, мне будет тяжело ответить ему. Но на поле выходят 11 игроков, если бы была возможность, я бы поставил и 20 человек. Есть интересы команды, и все ребята это понимают и переживают друг за друга», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Гусева.

Тренер отметил, что команда провела неплохой матч, однако ей предстоит еще много работы.

«Работы еще очень много. Были неплохие моменты, но были и те, которые надо корректировать, разбирать, обсуждать с ребятами, и делать какие-то выводы. Пока до идеала нам далековато. В целом провели неплохой матч», — добавил он.

«Динамо» с 24 очками поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 8 марта на выезде сыграет с ЦСКА.

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