Матч «Сочи» — «Спартак» перенесен на понедельник

Как стало известно «СЭ», матч 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» перенесен на понедельник, 2 марта.

Время матча будет сообщено лиге и командам после решения основного вещателя РПЛ.

Игра в Сочи должна была начаться в 16:30 мск сегодня, 1 марта. Стартовый свисток был перенесен на 17:30 из-за беспилотной опасности.

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