Каманцев призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с доверием к системе определения офсайдов в российском футболе. По его словам, проблема кроется не в качестве линий, а в ТВ-картинке.
«Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ-картинки: зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. Если базовая ТВ-картинка неинформативна, камера установлена под значительным углом, согласиться с итоговым решением всегда тяжело. Абсолютно верно, что наглядность обеспечивается вещателем, и без изменения параметров его работы никакие нововведения невозможны», — приводят «Ведомости. Спорт/РБ» слова Каманцева.
Всплеск дискуссий вокруг офсайдов произошел после двух громких эпизодов в 19-м туре РПЛ. 27 февраля гол «Балтики» в ворота «Зенита» был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда у форварда калининградской команды Брайана Хиля, помешавшего вратарю. На следующий день в матче «Оренбург» — «Акрон» после четырехминутной проверки ВАР отменили гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы. Телевизионные повторы в этих случаях не прояснили ситуацию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
8
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
9
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
10
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|1 : 0
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 0
|28.02
|14:30
|Краснодар – Ростов
|2 : 1
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|2 : 1
|28.02
|20:00
|Динамо Мх – Рубин
|2 : 1
|1.03
|13:00
|Динамо – Кр. Советов
|4 : 0
|1.03
|17:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4