Каманцев призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с доверием к системе определения офсайдов в российском футболе. По его словам, проблема кроется не в качестве линий, а в ТВ-картинке.

«Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ-картинки: зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. Если базовая ТВ-картинка неинформативна, камера установлена под значительным углом, согласиться с итоговым решением всегда тяжело. Абсолютно верно, что наглядность обеспечивается вещателем, и без изменения параметров его работы никакие нововведения невозможны», — приводят «Ведомости. Спорт/РБ» слова Каманцева.

Всплеск дискуссий вокруг офсайдов произошел после двух громких эпизодов в 19-м туре РПЛ. 27 февраля гол «Балтики» в ворота «Зенита» был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда у форварда калининградской команды Брайана Хиля, помешавшего вратарю. На следующий день в матче «Оренбург» — «Акрон» после четырехминутной проверки ВАР отменили гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы. Телевизионные повторы в этих случаях не прояснили ситуацию.

