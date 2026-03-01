Футбол
Сегодня, 17:00

Каманцев призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ

Алина Савинова

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с доверием к системе определения офсайдов в российском футболе. По его словам, проблема кроется не в качестве линий, а в ТВ-картинке.

«Исходя из моего общения с клубами и болельщиками, доверия нет не к линиям, а к ракурсам ТВ-картинки: зрителю нужен хороший ракурс, чтобы проверить самому построенную линию и доверять решению. Если базовая ТВ-картинка неинформативна, камера установлена под значительным углом, согласиться с итоговым решением всегда тяжело. Абсолютно верно, что наглядность обеспечивается вещателем, и без изменения параметров его работы никакие нововведения невозможны», — приводят «Ведомости. Спорт/РБ» слова Каманцева.

Всплеск дискуссий вокруг офсайдов произошел после двух громких эпизодов в 19-м туре РПЛ. 27 февраля гол «Балтики» в ворота «Зенита» был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда у форварда калининградской команды Брайана Хиля, помешавшего вратарю. На следующий день в матче «Оренбург» — «Акрон» после четырехминутной проверки ВАР отменили гол нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы. Телевизионные повторы в этих случаях не прояснили ситуацию.

Источник: Ведомости. Спорт/РБ
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Балтика», «Краснодар» — «Ростов», «Сочи» — «Спартак» и другие матчи
«Ахмат» — ЦСКА, 1 марта 2026: онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ опубликовала заявление по поводу переноса начала матча «Сочи» — «Спартак»
Решением судьи матч «Сочи» — «Спартак» перенесен на 17.30
«Сочи» — «Спартак»: матч перенесен на час из-за угрозы БПЛА. Онлайн-трансляция
В Сочи опять проблемы из-за атак беспилотников. Матч «Спартака» все-таки пришлось перенести
Матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоится по расписанию
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lvb

    Хмм, а кто управляет параметрами показа ТВ картинки? Основной вещатель. А кто у нас "основной вещатель"? Матч ТВ А куда входит "основной вещатель"? В холдинг Газпромедиа. Чья собственность Газпромедиа? А ПАО Газпром. Айяйяй.. В ходе расследование расследователи элегантно выходят на .. самих себя?)) То то нам показывают все эти заказные, кем-то срежиссированые "картинки с выставки")). Не пора ли подключить СК РФ? По поводу "Обман потребителя" во всей стране?)) БГГГГ

    01.03.2026

  • Славомудр Приморский

    Мысль-то здравая, но... ...но отменённый гол дзюбли повторяли только с центральной камеры, а с установленной ближе к угловому - нет. И линии рисовали на кадре с центральной. Потому что так надо было, видимо. Разруха - она в головах.

    01.03.2026

  • Gordon

    Дилетантуя чтобы это наконец осознать, столько времени понадобилось. Мда.

    01.03.2026

  • вообще то вполне разумное заявление

    01.03.2026

    • РПЛ рассматривает вариант с переносом матча «Сочи» — «Спартак» на другой день

    Главный тренер «Динамо» Гусев: «Пока до идеала нам далековато»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
    2
    		 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
    3
    		 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Динамо 19 6 6 7 31-26 24
    8
    		 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
    9
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    10
    		 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
    11
    		 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
    12
    		 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
    13
    		 Кр. Советов 19 4 5 10 20-37 17
    14
    		 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
    15
    		 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика 1 : 0
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон 2 : 0
    28.02 14:30 Краснодар – Ростов 2 : 1
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН 2 : 1
    28.02 20:00 Динамо Мх – Рубин 2 : 1
    1.03 13:00 Динамо – Кр. Советов 4 : 0
    1.03 17:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 17 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 17 1 7
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

