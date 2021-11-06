Главный тренер «Динамо» Шварц: «Москалев извинился за красную карточку»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0), отметив, человеческие качества арбитра Владимира Москалева. По словам немецкого специалиста, критических ошибок российский рефери не допустил.

— Сегодня был арбитр Москалев. Казалось, что все судилось в пользу «Краснодара». Согласны ли вы с этим?

— Я не буду говорить о том качестве судейства, которое сегодня было, но я отмечу один момент, сразу после игры он подошел и извинился за красную карточку, которую он показал изначально Шунину. Это говорит о его высоких человеческих качествах. Если говорить в целом о судействе, то критических ошибок, я считаю, не было.

— В чем нужно прибавить Кутицкому, чтобы стать полноценным игроком «Динамо», выходящим в основном составе?

— Александр Кутицкий — воспитанник динамовской академии, поэтому это делает еще больше чести, что сегодня он провел свой первый матч. Сегодня ему предстояла очень серьезная роль — опорного полузащитника. Он великолепно отыграл на этой позиции. Если говорить о возможных моментах его развития, то каждодневный труд, теория, которую мы проводим индивидуально, таким образом шаг за шагом он будет идти к намеченной цели и повышать свой игровой уровень.

— Почему затягивается лечение Лаксальта? До конца ли года он выбыл? И на сколько выбыл Варела?

— Сегодня очень много тем после такой великолепной игры. Мы уже говорили, что Варела получил мышечную травму, по Лаксальту — речь велась на пресс-конференции касаемо его состояния. Давайте говорить об игроках, которые сегодня у нас бились на поле, которые поддерживали игроков со скамейки запасных.