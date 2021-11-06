Главный тренер «Динамо» Шварц: «Я горд командой и качеством игры»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:0). По его словам, команда показала хорошую игру.
— Спасибо большое за поздравление. Хочу сказать, что я горд командой и тем, какое качество игры и самоотдачу ребята сегодня показали, особенно это касается игры в обороне, применительно даже ко второму тайму, — отметил Шварц. — Как вы знаете, сегодня у нас отсутствовали важные игроки, но даже при их отсутствии команда проявила себя исключительно с лучшей стороны. На контратаках могли сыграть в некоторых моментах получше, более того были моменты и в первом тайме, когда могли повести в счете. Я рад, то что сегодня мы добыли три очка.
— Что с Варелой?
— Дело в том, что Варела получил мышечное повреждение буквально на предматчевой тренировке. Сергей Паршивлюк, который сегодня его заменял, играл очень надежно и проделал очень качественную работу, также отмечу командные действия в обороне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю