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Сегодня, 01:00

Личка — о Ярошике в «Оренбурге»: «Иржи работает с большим удовольствием»

Руслан Минаев
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о том, что Иржи Ярошик возглавил «Оренбург».

«С Иржи мы вместе играли в молодежной сборной Чехии. Большим плюсом стало то, что вы его здесь хорошо знаете в России. Он выигрывал чемпионат с ЦСКА. Любит играть в футбол, через короткий пас. В «Теплице» ему было тяжело — очень средняя команда, не было больших денег. Но он сохранил команду в высшем дивизионе. Уверен, что «Оренбург», как команда лучше. Иржи может работать с большим удовольствием», — сказал Личка в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Ярошик в июне этого года был назначен главным тренером «Оренбурга». Он подписал с клубом двухлетний контракт.

Иржи Ярошик
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 3
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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